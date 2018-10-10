Devletten parasını alamayan büyük şirket konkordato ilan etti

Çoğunlukla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı projelerde yer alan ve çok sayıda projeye imza atan Özler Grup da konkordato ilan etti.

Derin Gökçe/ SÖZCÜ - Firmanın genel müdürü korkordato ilan etmelerinin nedenini DSİ'den hakedişlerini alamamalarına bağlıyor. DSİ yetkilileri 2018 başından bu yana ödemeler de aksamalar olduğunu ödemelerin birkaç güne düzeleceğini ifade ediyor. Özler Grup şu an hali hazırda Büyük Menderes Nehri'nin bakım ve onarım işlerini yürütüyor.

Son dönemde maliyet artışlarından dolayı çok sayıda inşaat firması konkordato talep ediyor. Bu firmaların arasına bir yenisi daha eklendi. Devlet Su İşleri’ne (DSİ) yaptığı projelerle bilinen Özler Grup da 12 Eylül 2018 tarihli kararına göre İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti. Firma yetkilileri konkordato talep etmelerinin en büyük nedeni olarak DSİ’den alamadıkları 15 milyon TL’lik alacaklarını gösteriyor.

15 MİLYON TL HAKEDİŞ VAR

Özler Grup’un bünyesinde Asyapı İnşaat, Efetaş Mühendislik ve Özler Makina gibi 3 adet firma yer alıyor. Özler Grup’un Genel Müdürü Tuğsan Erkan Özler konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Biz grup olarak olarak konkordatoya gittik. Asyapı İnşaat ve Efetaş Mühendislik 15’er yıllık, Özler Makina ise 25 yıllık bir firmadır. Konkordato talep etme sebebimiz As Yapı’nın DSİ’ye yaptığı işlerden ödenek alamamasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 15 -16 milyon TL civarında bir hakediş var. ” dedi.

MECBUREN KONKORDATO İLAN ETTİK

Bu süreçte bankaların üstüne geleceği endişesiyle mecburen konkordato kararı aldıklarını söyleyen Özler, “Bankalar üstümüze geleceğinden dolayı firmalarımız için mecburen konkordato kararı aldık. Şu an için 27 personel çalışıyor. Ancak aktif olduğumuz dönemde 120-130 personel çalışıyordu.” ifadelerini kullandı.

ÖDENEK ÇIKMIYOR

2018 yılının başından bu yana DSİ’den düzgün bir şekilde ödenek alamadığını söyleyen Özler, “DSİ’den 2018 yılından bu yana düzgün bir ödenek alamadık. Zaten mart ve nisan aylarında DSİ”nin proje işleri durduruldu ve herhangi bir ödenek çıkmadı.” dedi.

DSİ YETKİLİSİ: ÖDEMELER BİRKAÇ GÜNE TEKRAR AÇILACAK

Konuyu Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerine aktardığımızda ise 2 haftadır firmalara hakedişlerin yatırılmadığını öğrendik. İsmini vermek istemeyen bir yetkili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “2 haftadır hak edişler de ödeme yapmıyoruz. Şu an nakit konusunda sıkıntı var. 2018 yılından bu yana ödemelerde biraz aksamalar oluyor. Bir kaç gün içerisinde ödemeler tekrardan açılacak. ” ifadeleri kullanıldı.