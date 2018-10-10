Dolar ne kadar oldu?

Dün Bakan Albayrak Enflasyonla Mücadele Programı'nı açıklarken dolar/TL 6.13 seviyesinin üzerinde hareket ediyordu. Bu sabah ise dolar/TL 6.10 seviyesinin hemen altında başladı.

Bankacılar uygulamaların yakından izleneceğini belirtirken piyasalarda yön belirleyici olacağı öngörülen ev hapsindeki ABD’li rahip Andrew Brunson’ın Cuma günü gerçekleşecek mahkeme kararı beklenmeye devam ediliyor.

Albayrak ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın bu hafta Endonezya’da başlayacak IMF Dünya Bankası toplantılarına da katılması beklenirken piyasalarda bu ziyaret de takip edilecek.

Küresel piyasalarda dolar, yüksek seyreden ABD tahvil getirileri, ABD-Çin ticaret savaşı ve Avrupa’daki siyasi çıkmaza ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksi geçen hafta gördüğü yedi haftanın zirvesi olan 96.127’ye yakın 96 civarında seyrediyor.