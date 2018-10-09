Altın fiyatlarında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 381,00 lira, Cumhuriyet altını 1.560,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle 233,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) alış 233,60 TL
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) satış 233,80 TL
Cumhuriyet Ata Lira alış 1.539,00
Cumhuriyet Ata Lira satış 1.560,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) alış 213,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) satış 217,00
Lira(Tam) Ziynet alış 1.504,00
Lira(Tam) Ziynet satış 1.524,00
Yarım Ziynet alış 752,00
Yarım Ziynet satış 762,00
Çeyrek Ziynet alış 376,00
Çeyrek Ziynet satış 381,00