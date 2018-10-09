Yıllık enflasyonları yüzde 489 bin oldu!

Zor günler geçiren Güney Amerika ülkesi, bu oranla yeni bir rekora imza attı.

Muhalefet partisi milletvekili Angel Alvarado tarafından açıklanan rapora göre, ülkede günlük enflasyon artışı yüzde 4 oranında.

Yine aynı rapor, ağustos ayındaki aylık yüzde 223 oranındaki enflasyon artışının, eylül ayında 233’e çıktığını ortaya koydu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, fiyatları daha istikrarlı hale getirmek için Ağustos ayında para birimi bolivardan 5 sıfır atılmasına karar verdi, asgari ücreti yüzde 3,000 artırdı ve maaşların devlet destekli bir kripto para birimiyle ödenmesini istedi.

Maduro, yabancı hükümetlerin hileli olarak nitelendirdiği bir seçim sonucu Mayıs ayında yeniden seçilmişti. Devlet Başkanı, seçimin özgür ve adil olduğunda ısrar ederek, durumun keyfi olarak fiyatları yükselten muhalefet ve iş insanları tarafından yönetilen bir 'ekonomik savaş' olduğunu söylüyor.

Merkez Bankası ve diğer devlet kurumları, ekonomi ile ilgili bilgileri artık yayımlamadıkları için, bu alandaki veriler şu dönemde sadece muhalefet partisinden geliyor.

IMF, 2018 yılında tüketici fiyatlarında yüzde 1 milyon oranında artış öngörmüştü. Gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanan ülkede, uzun süredir komşu ülkelere kitlesel göç yaşanıyor.