Hangi üründe ne kadar indirim yapıldı?

"Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" dedi. Öte ayndan Bakan Pakdemirli, "Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak" açıklamasında bulundu.

Marketlerden 'enflasyon' hamlesi: İndirim yapacaklar

Pakdemirli'nin açıkladığı marketler şunlar:

"Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro"

Sıvı ve toz gübrede indirim

Bakan Pakdemirli, gübre fiyatlarında da indirime gidileceğini belirterek şöyle dedi:

"Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak."

Pakdemirli, market zincirlerinin de 50 üründe indirim yapacağını belirterek, "Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak" diye konuştu.