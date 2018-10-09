Türk Akımı'dan 2020'de doğalgaz gelebilir

MOSKOVA(ANKA)- Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, “Türk Akımı” doğalgaz boru hattının, biri Türk pazarı diğeri de Avrupa pazarı için olan her iki hattına da Ocak 2020’de doğalgaz pompalanabileceğini söyledi.

Rossiya-24 Televizyonuna konuşan Novak, “Türk Akımı’nın inşaatı, onaylanmış planlara göre ilerliyor. Biliyorsunuz, Rusya’yla Türkiye arasında bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmış ve bir yol haritası onaylanmıştı. Her şey takvime göre ilerliyor” dedi.

Novak, 1 Ocak 2020’de “Türk Akımı”nın toplam kapasiteleri 31.5 milyar metreküp olan her iki hattından birden gaz pompalamanın mümkün olacağını belirtti.

“Türk Akımı”nın, Avrupa pazarının ihtiyacına ayrılacak olan ikinci hattının nereden geçeceği konusunda birkaç seçenek üzerinde durduklarını da kaydeden Novak, bu seçeneklerden birinin hattın Yunanistan ve İtalya üzerinden geçmesi olduğunu, kendileri için öncelikli seçeneğinse hattın Bulgaristan’dan geçerek Sırbistan, Macaristan ve Avusturya’ya yönelmesi olduğunu anlattı.

Açıklamaları yansıtan Sputnik ise Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un CEO’su Aleksey Miller’in geçen hafta “Türk Akımı”nın denizden geçecek kısmının inşaatının iki ay içinde tamamlanmış olacağını söylediğini de anımsattı.

Haberde, tamamlandığında bin 100 kilometre uzunluğunda olacak boru hattının 937 kilometrelik kısmının denizden geçeceği belirtilirken, proje için “Her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak” denildi.