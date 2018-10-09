Ford Otosan üretime 3 gün ara verecek

Arzu YERKAN / Evrensel - Ford Otosan Yeniköy Fabrikasında iç pazarda daralma gerekçesiyle 13, 20 ve 27 Ekim olmak üzere 3 gün üretime ara verilecek. Yılbaşına kadar da cumartesi günleri üretim yapılmayacağı konuşuluyor. Üretime ara verilen günlerde ücretlerinden yüzde 24’lük kesinti yapılacağı bilgisini paylaşan işçiler, krizin faturasının kendilerine kesilmesine öfkeli. Ford Courier model ticari aracın dünyadaki tek üretim merkezi durumunda olan Yeniköy fabrikasında Temmuz ayı içerisinde de şanzıman eksikliği gerekçesi ile üretime 3 gün ara verilmişti.

Fabrikada yılbaşına kadar cumartesi günleri üretim yapılmayacağı yönünde kimi bilgiler paylaşıldığını anlatan Ford Otosan işçisi, “İlk üretime başlandığında Courier'in iç pazarda en çok satan ticari araç olduğu ile övünülüyordu. O dönemler haftanın 7 günü, günde 12 saat çalıştık. Şimdi deniyor ki, iç pazarda daralma var, Cumartesi günleri çalışmayacağız. O zaman kazanırken iyidi de, şimdi mi kötü oldu? O zaman kazanırken bizimle paylaşmayanlar şimdi faturayı bize kesiyor. Bu kabul edilemez” diye konuştu.

Fabrikada örgütlü Türk Metal yöneticilerinin konuya ilişkin kendilerine bilgi vermediğini de aktaran Ford Otosan işçisi devam etti: “Bir sürü söylenti var. Kimi işçiler Gölcük fabrikasına gönderilecek deniyor. Üretim adedi 210’dan, 160’a düşürüldü. Şimdi 120’ye düşürülecek deniyor. Sendikacıları ara ki bulasın. Üstelik kime sordular da ücretlerden yüzde 24’lük kesintiyi kabul ettiler. Zaten her şeye zam üstüne zam gelen bir ortamda, zaten nefes alamaz hale gelmişiz. Bu duruşlar devam ederse işin içinden hiç çıkamayız.”