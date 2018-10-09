Albayrak: Kurdaki oynaklık geride kaldı

Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Aksiyon ve adımlarımız ile yürütülen etkin para politikası, kapsamlı YEP ile birlikte piyasanın beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır, oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmemiştir.

"Kurdaki oynaklık geride bırakıldı"

Kurdaki oynaklık yavaş yavaş geride bırakıldı, şimdi sıra fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır. Oluşan bu köpüğün artık dengelenme süreciyle birlikte aşağı yöne inme sürecinin başlaması gerekiyor.

Marketlerden 'enflasyon' hamlesi: İndirim yapacaklar

Enflasyonla mücadelede başarı sağlanmış

Bugüne kadar özellikle kurdaki spekülatif ataklara karşı attığımız güçlü adımlarla enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir başarı ortaya koyduk.

Enflasyon yorumu: Kimse beklemiyordu

Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti, hiç kimse beklemiyordu, köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldık.

Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Ekonomi anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün milletçe kazanmak var.

KOSGEB ödemelerinde flaş gelişme!

81 milyondan 'omuz' desteği

Bugün spekülatif ataklarla fiyatlarda oluşan bu tablo kimsenin çıkarına değil. Bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişim kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde geçirecek adımlar olacaktır. Son bir haftadır iletişime geçtiğimiz tüm paydaşlarımız taşın altına elini koymayı bir ülke vazifesi olarak gördü. Tam paydaşların birlikte kazandığı bir tabloyu el birliğiyle oluşturacağız. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı tek başına kurumların, bakanlıkların ya da devletlerin yürütebileceği bir mücadele değildir, 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir tarafı eksik ve yarım kalacaktır. Kamu olarak bizler de ne yapacağımızı tüm bu çerçevede çalıştık.

Yüzde 10 indirim

Bu hareketin firmalarımızı zora sokmaması, işsizliğin artamaması için neler yapılabilir, bunları çalıştık. Tüm ekip olarak tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirlerindeki firmalarımızla görüşme yaptık, bu görüşmelerde büyük bir destek ve sahiplenme gördük. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık.

"İnternet sitesi kurduk"

Yıl sonu indirim dönemi, zaten bu indirimler yapılıyor falan değil, bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak indirimler halihazırda yapılmasına kadar verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin. Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk. (enflasyonlamucadele.org.tr)

Şartlı 'doğalgaz ve elektrik zammı' açıklaması

Tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk. Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

KDV indirimi

Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz. 2019 başından itibaren KDV iade başvurularını, 10 gün içinde iade talebinin yüzde 50'sini ödeyecek bir süreci başlatacağız.

Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular.