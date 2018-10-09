GMİS: Krizin bedelini bize ödetemezsiniz

DHA / Amasra'da işten atılan işçilerin asansör kulesinde başlattıkları eylemleri sürüyor. Genel Maden İşçileri Sendikası TTK'nın devreye sokulmasını istedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 işçinin paralarını alamadıkları için asansör kulesinde eylem yaptığı özel maden şirketinin Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) devredilmesi gerektiğini söyledi. Demirci "Ekonomik krizi biz işçiler, emekçiler çıkarmadık. Biz işimizi yapıyoruz. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz. Krizin çözümü işçi çıkartmak değildir" ifadelerini kullandı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Bartın'ın Amasra ilçesinde Hattat Holding’e bağlı Hema maden şirketinde çalışan 183’ü sendikalı 209 işçinin ‘ekonomik kriz’ gerekçesiyle 22 Eylül’de işten atıldığını hatırlattı.

Demirci işçilerden Serdar Aslan ile Bülent Çevik'in 52 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamamaları üzerine asansör kulesine çıkarak eylem başlattıklarını ve eylem 5'inci gününe girerken herhangi bir somut adım atılmadığını ifade etti.

YERLİ KÖMÜRE İHTİYAÇ VAR

Türkiye'nin yerli kömüre ihtiyaç duyduğunu söyleyen Demirci, "Buradaki kömür kazılmayı bekliyor. Türkiye yılda 4-5 milyar dolar ödeyip dışarıdan kömür alıyor. Türkiye kömür ithal edebilmek için borç para arıyor, ama kömür burada kazılmayı bekliyor. Devlet bu duruma daha fazla seyirci kalmamalıdır. Gerekirse TTK devreye sokulmalıdır. Biz artık yeter diyoruz. Ekonomik krizi biz işçiler, emekçiler çıkarmadık. Biz işimizi yapıyoruz. Krizin bedelini bize ödetemezsiniz. Krizin çözümü işçi çıkartmak değildir. Ekonomik krizi çözmenin yolu, istihdam yaratmak ve üretimi artırmaktır. Biz üretmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek, ailemizi geçindirmek istiyoruz" dedi.