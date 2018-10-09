2 şirket daha konkordato istedi!

Kocaeli ve İstanbul'da bulunan 2 şirket konkordato isterken, yine Gebze'de bulunan bir şirketin konkordato süresi uzatıldı.

Ekonomik sıkıntıları aşamayıp konkordato ilan eden firmalara yenileri eklendi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, İstanbul'da bulunan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren Bortruck Lojistik konkordato istedi.

Gebze'de çelik endüstrisinde faaliyet gösteren Çel-Mer'in konkordato süresi uzatılırken, ofis malzemeleri satan Maya Kırtasiye de konkordato başvurusunda bulundu.

1986'da İstanbul Bayrampaşa'da üretime başlayan Çel-Mer Çelik Endüstrisi AŞ, 95 bin metrekare açık, 30 bin metrekare kapalı alan üzerinde Gebze'de faaliyetini sürdürüyor. Firma, İran, Suriye, Lübnan, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan ve benzeri komşu ülkelerin yanı sıra Almanya Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine de fiilen ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin konkordato süresi 27 Eylül 2018 tarihinde 2 ay daha uzatıldı.

1997'de Hamle Nakliyat markasıyla faaliyete başlayan Bortruck Lojistik, lojistik sektörünün tanınan firmalarından ve 2010'da Borusan Lojistik tarafından ‘Yılın Tedarikçisi' seçilmişti.

20 yıldır ofis malzemeleri toptancılığı yapan Maya Kırtasiye'nin konkordato süreciyse 25 Eylül 2018 tarihinden itibaren başladı.