Ekonomimizin geldiği acı durum!

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı Associated French Press (AFP), yabancı yatırımcılara İstanbul'da yalı almaları çağrısında bulundu.

Fransız ajans yaptığı haberde dolar ve euronun, Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla İstanbul'da boğaza nazır tarihi yalıların fiyatlarının yabancı yatırımcılar için cazip hale geldiğini vurguladı. Yatırımcılara seslenen ajans, tarihi Osmanlı yalılarını överken, Türkiye'den gayrimenkul almaları halinde Türk vatandaşlığına geçişlerinin de kolaylaşacağı yönünde bilgi verdi.