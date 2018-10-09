Aylık en yüksek getiri Euro'dan

ANKARA (ANKA) - Aylık en yüksek reel getiri Euro’da olurken, yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri Dolar’da gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2018 yılının Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde -0.60, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.68 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1.50, Dolar yüzde 1.63, Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi yüzde 7.76, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8.02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8.42 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2.75 ve Dolar yüzde 2.61 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 3.78, DİBS yüzde 4.05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4.48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.15 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.97 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.37 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29.55 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46.54 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.71 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.