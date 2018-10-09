Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL yeni güne 6.10 seviyesinden başlarken, piyasalar bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na odaklanmış durumda.

Geçen haftanın son işlem gününde 6.10 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL'de dün 6.15'in üzerinde işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanacak 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' öncesinde ise dolar/TL yeni güne 6.10 seviyesinden başladı. Euro da 7.01 seviyelerinden işlem görüyor.