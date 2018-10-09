IMF'den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekti.

IMF, “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu”nun (DEG) Ekim 2018 sayısını “İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar” başlığıyla yayımladı.

ABD ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 2,9’da sabit bırakıldığı DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Çin’le sürdürülen “ticaret savaşı” nedeniyle yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e düşürüldü.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler grubunda bulunan birçok ülke gibi Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini de aşağı çeken IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl için yüzde 3,5 ve gelecek yıl için yüzde 0,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Bu oranlar, temmuz ayında güncellenen DEG’de sırasıyla yüzde 4,2 ve yüzde 3,9 seviyesindeydi.

DEG’de, ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye’de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 15 ve gelecek yılın sonunda yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluşun işsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12,3 olarak belirlendi.

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda yüzde 5,7’e yükseldikten sonra gelecek sene yüzde 1,4’e gerileyeceği öngörüsünde de bulunuldu.