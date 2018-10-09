Vatandaş prim borcunu ödeyemiyor

Kendi adına ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlardan oluşan 13 milyon kişi, yaklaşık 83 milyar liralık sigorta ve genel sağlık sigortası primini ödeyemedi.

Olcay Büyüktaş/ Cumhuriyet- Kısa bir süre öncesine kadar hükümetin ve ilgili bakanların kriz yok dediği ülkede, geçen yıl 13 milyon yurttaş sigorta ve genel sağlık primlerini yatıramadı.

Söz konusu prim tutarı yaklaşık 83 milyar lira. Bu Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) yıl boyunca yapacağı prim tahsilat tutarının yaklaşık yüzde 40’ın eşit.

Bu rakamlar, her gün konkordato listelerine yenilerinin eklendiği ülkede, yurttaşların geçen yıldan itibaren borçlarını çeviremediğini gösteriyor.

Sayıştay denetim raporuna, borcunu ödeyemeyen yalnız kendi hesabına çalışan vatandaş değil. Belediyelerin de yüzde 77’sinde prim borçları tahsil edilemiyor. Rapora göre, 30 büyükşehir, 519 büyükşehir ilçe, 51 il, 400 ilçe ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyenin 1084’ünün Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan toplam 8 milyar 784 milyon 476 bin lira prim borcu tahsil edilemedi.

SGK 2017 toplam bütçe giderinin 206 milyar 871 milyon lirasını yaşlılık ve ölüm aylığı ödemesi, 8 milyar 811 milyon lirasını ek ödeme, 3 milyar 172 milyon lirasını emzirme, cenaze, evlenme ve geçici iş göremezlik yardımlarını içeren diğer sigorta ödemeleri ve 78 milyar 682 milyon lirasını da tedavi ve sağlık malzemesi ile ilaç giderleri oluşturuyor. Bu tablo içinde anlaşılıyor ki kurum, bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 28’lik bir bölümünü toplayamıyor.

Raporlarda kurum alacaklarının mali tablolarda tam, doğru ve zamanında muhasebeleştirilemediği ifade edildi.

Konuya dikkat çeken hekimler; Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, kurumun en önemli finans kaynağının sigorta ve genel sağlık sigortası primleri olduğunu hatırlattı. Çünkü, prim ödeyemeyenlerin sayısının giderek artması ve prim alacaklarının tahsil edilememesi ile SGK gelir gider dengesi olumsuz etkilenecek ve finansman açığı tarihi zirve yapacak. Bu durum en çok işçileri, emeklileri, sağlık hizmetine gereksinimi olanları, kamu ve özel tüm sağlık kurumlarını etkileyecek.