DİSK'ten havalimanı işçileri için açıklama

DİSK havalimanı işçileri için açıklama yaptı, "Asıl tutuklanması gereken işçileri bu koşullarda çalıştıranlar" denildi.

Evrensel DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, 3. Havalimanı şantiyesinde çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi için direnişe başladıktan sonra tutuklanan ve içerisinde DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un da bulunduğu 35 işçi ve sendikacının serbest bırakılmasını istedi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, bir sendika genel başkanının görevini yerine getirdiği için tutuklanamayacağını, asıl tutuklanması gerekenlerin işçileri insanlık dışı koşullarda çalıştıran işverenler ve buna göz yumanlar olduğunu dile getirdi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, tutuklu bulunan 3. havalimanı işçileri ile DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenledi.

Ulus Atatürk Heykeli önünde gerçekleşen açıklamaya, DİSK eski Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu üyesi Özgür Topçu, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, EMEP, CHP, HDP, SYKP, EHP il yönetimleri, DİSK’e ve KESK’e bağlı sendikaların genel başkanları ve şube yöneticileri de katıldı.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün açıklamada, İstanbul 3. Havalimanı şantiyesinde kölece çalışma ve yaşama koşullarını protesto eden işçilere yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Aralarında Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut olmak üzere 35 işçinin ve sendikacının tutuklandığına dikkat çeken Görgün, “Özgür Karabulut, iş cinayetlerinde katledilen, maaşları doğru düzgün ödenmeyen, bedenleri tahtakurularına yem edilen 3. Havalimanı işçilerinin haklı mücadelesini yürütmüştür” dedi.

‘ASIL SUÇ SENDİKAL FAALİYETİ ENGELLEMEK’

Görgün, bir sendika başkanının, Anayasanın kendine verdiği sendikal görevleri yerine getirdiği için tutuklanamayacağını dile getirerek Karabulut’un DİSK Genel Merkezi önünden gözaltına alınarak tutuklanmasının tamamen hukuksuz olduğunu söyledi.

Asıl suç olanın sendikal faaliyetin yerine getirilmesinin engellenmesi olduğunu belirten Görgün, “Asıl suçlular, iş cinayetlerine, ödenmeyen maaşlara, tahtakurularına göz yumanlardır. Asıl suçlular işçilerin her biri suç duyurusu niteliğinde olan taleplerine kulaklarını kapatanlar, ihaleleri yapan patronları değil işçileri tutuklayanlardır. Asıl suçlular, işçilerin kölelik düzeni şartları altında çalışmalarına kayıtsız kalan devletin yetkili kurumlarıdır. Çalışma Bakanlığıdır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE İŞÇİ HAKLARI AÇISINDAN EN KÖTÜ 10 ÜLKE İÇİNDE’

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun yayımladığı rapora göre Türkiye’nin işçilerin hakları açısından dünyanın en kötü 10 ülkesi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görgün başta havalimanı işçileri olmak üzere bütün işçilerin insanca çalışma ve insanca yaşama taleplerinin karşılanmasını istedi. Görgün, talepleri şöyle sıraladı:

■ Kriz bahane edilerek toplu işten çıkarmalar yasaklanıp yargı kararına bağlanmalıdır.

■ İşçilerin ücretleri tam ve vaktinde ödenmelidir.

■ İşçilerin çalışma koşulları, yemekleri ve yatakhaneleri insani koşullara getirilmelidir.

■ İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ve denetimleri tam olarak yapılmalı, iş cinayetleri engellenmelidir.

■ İşçilerin sendikal örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalı, sendikal faaliyeti engelleyenler hakkında yasal işlem yapılmalıdır.

ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ

İstanbul'da da DİSK üyeleri tutuklu işçilerin serbest bırakılması talebiyle Tophane'de bulunan İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Oya Ersoy ile CHP milletvekilleri Emine Gülizar Emecan, Gökhan Zeybek’in yanı sıra birçok demokratik kitle örgütü katıldı.

'İŞVERENLER HAKKINDA ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİDİR'

Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. İnşaat işçilerine yönelik saldırıların tüm işçi sınıfına dönük olduğunu aktaran Çerkezoğlu, “Gözaltına alınması gereken insanca çalışma ve yaşama koşulları talep eden işçiler değil, işçileri kölece şartlar altında çalıştıran patronlardır. Yapılması gereken, gözaltına alınan ve tutuklanan tüm inşaat işçileri derhal serbest bırakmak, işçilerin taleplerini karşılamak ve insan dışı koşullarda işçileri çalıştıran işverenler hakkında etkin bir soruşturma yürütmektir” şeklinde konuştu.