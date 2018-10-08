Flaş iddia: Bakanlık şirket patronlarını arayıp!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Albayrak yaptığı açıklamada yeni bir ekonomik program açıklanacağını duyurdu. Albayrak, "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

GÜRSES: BAKANLIK BASKI YAPIYOR

İşsizlik Fonu'ndan kamu bankalarına para aktarıldığını ortaya çıkaran gazeteci Uğur Gürses ise twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakanlıktan şirket yetkililerinin arandığını iddia eden Gürses, "Ankara'dan şirket patronlarına bakan yardımcısı düzeyinde telefon açıp "fiyat indirin" biçiminde hazırılığı yapılan programa, "enflasyonla topyekun mücadele" adı verilmiş. Politik baskı ile enflasyon düşmez." görüşünü paylaştı.