Türkiye'den çelik ithalatı kararı!

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 Ekim'den itibaren ithalat kotası uygulayacağını bildirdi.

Kotayı aşan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Türkiye, çelik sektörünü korumak için 17 Ekim'den itibaren çelik ithalatına kota uygulayacağı konusunda DTÖ'yü bilgilendirdi.

Reuters'in aktardığına göre WTO'ya yapılan başvuruda çelik ithalatı kotasının uygulanması kararının, ithalatta birden yaşanan artıştan Türkiye'nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi.

Buna göre Türkiye kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25'lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak.

WTO'ya yapılan başvuruda ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Türkiye'nin nisan ayında acil 'koruyucu' önlemleri araştırdığı belirtildi.