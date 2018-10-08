Fitch'ten açıklama

Fitch, artan dolar bazında fonlama maliyetleri, Çin-ABD ticaret gerilimleri ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın gelecek 18 ay boyunca zorlu bir ortam yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Açıklamada "sıkılaşan parasal ve kredi koşulları gelişen ülkelerin büyüme beklentilerine baskı yapacak. Gelişen Asya ekonomilerinin finansal piyasalardaki dalgalanmadan daha da etkilenmesini ve dış baskıların da etkisiyle direncinin test edileceğini öngörüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ancak görece güçlü mali tamponlar ve esnek politika çerçevelerinin bu etkileri sınırlayacağı öngörüldü.

Kurum, Endonezya, Hindistan ve Filipinler'in cari açıklarının para birimlerinde baskıya neden olduğunu ancak bu açıkların ılımlı olduğunu ve politika yapıcıların bunun önüne geçmek için adımlar attığını vurguladı.