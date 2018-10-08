Program yarın açıklanacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kararı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını söyledi.

Albayrak Bankalar Birliği’nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirterek "15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Enflasyona dair ise "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.