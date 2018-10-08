Bomba iddia! McKinsey ile gizli anlaşma yapılacak

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı bugünkü köşesinde dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Ataklı'nın, AKP'ye yakın bir isme dayandırdığı iddiasına göre AKP tepkilerden çekindiği için McKinsey ile gizli anlaşma yoluna gidecek.

Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle;

MCKINSEY’DE BİTMİŞ BİR ŞEY YOK

Eski siyasetçi bir dostum aradı.

AKP ile de bir ara çok haşır neşir olan bu dostum “Erdoğan’ın açıklamalarından sonra herkes McKinsey ile ilişkinin bittiğini düşünüyor ama bu yanlış” dedi.

Aslına bakarsanız ben de aynen böyle düşünüyorum.

Uluslararası hukuk ve ekonomi bilgisine güvendiğim için dostuma “Neye dayanarak böyle söylüyorsun?” diye sordum.

“Basit” diye anlatmaya başladı “Önemli olan McKinsey ya da bir başka şirket değil, önemli olan dünyaya güven verebilmek” diye sürdürdü.

Anlattığı özetle şu; “Ekonomi dibe vurdu. Borç ödemede büyük sıkıntı olduğu için borçlanmada da çok zorlanıyoruz. Erdoğan’ın Amerikalı trilyonerler konuşması, damadın kapı kapı gezmesi hiç kimsede güven yaratmaz. Ülkeler ve dev şirketler güvendikleri kuruluşlara bakarlar. Bunlardan biri IMF’dir. Kredi derecelendirme kuruluşlarıdır. McKinsey anlaşması ile kredi derecelendirme kuruluşlarına güven tazelenmek isteniyor. Bir tür IMF programı ile ayağa kalkmaya çalışıyorlar.”

Dostuma bu durumda güveni nasıl sağlayacağımızı sordum.

“Şimdiden sonra daha da zor. Bu ilişkilerin açığa çıkması siyasal İslamcı kesimde tepki gördü” diye başladı ve devam etti; “Erdoğan korkuya kapıldı. Damadı harcama pahasına geri adım atmış gibi görünüyor. Şuna inanıyorum ki, bu şirketle ilişki gizli yürütülecek, tabii başka bir şirket de olabilir. Ama Türkiye’nin düze çıkması Erdoğan’ın dediği gibi kendi kendimize yettiğimizi sanmakla olmayacaktır.”