Cezaevlerine eğitimin 7 katı para harcandı

Birgün / Hüseyin Şimşek - Sayıştay Başkanlığı 2017 Yılı Mali İstatistik Değerlendirme Raporu, kamunun bir yıllık harcamalarının toplamının bir trilyonu geçtiğini, geçen yıl kamu gelirlerinde bir önceki yıla oranla yaşanan artışın ise sosyal hizmet yardımların azaltılması ve vergilerin artırılması ile sağlandığını ortaya koydu.

Kamu kurumlarının ekonomiye etkisini değerlendirmek ve kamu harcamalarını denetlemek için hazırlanan Sayıştay raporuna göre, kamunun 2017 yılındaki toplam zararı 40 milyar 552 milyon TL oldu. 2015 yılında 733 milyar 847 milyon 222 bin TL, 2016 yılında ise 873 milyar 28 milyon 919 bin TL harcayan hükümet, bu harcamaları 2017 yılında yüzde 16 oranında artırdı. Her fırsatta yurttaşlara, “tasarruf” çağrısı yapan hükümetin geçen yılki kamu harcamalarının toplamı, 1 trilyon 6 milyar 160 milyon 138 bin TL oldu.

Mali İstatistik Değerlendirme Raporu’nda yer alan “Cezaevi İdari Hizmetleri” kaleminden yapılan harcama tutarı ise dikkati çekti. Rapora göre, 2015 yılında 5 milyar 671 milyon 161 bin TL, 2016 yılında ise 6 milyar 706 milyon 833 bin TL cezaevleri için harcandı. Geçen yıl ise bu tutar tam 8 milyar 967 milyon 189 bin TL oldu. Cezaevleri için üç yılda devletin kasasından toplam 21 milyar 345 milyon 183 bin TL çıktı.

Cezaevleri için rekor düzeyde masraf yapan hükümet, eğitimin gelişimi için ise bu tutarın beşte birini dahi harcamadı. Sayıştay’a göre, “Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri” kalemi için 2015 yılında 985 milyon 584 bin TL, 2016 yılında bir milyar 350 milyon 75 bin TL ve 2017 yılında ise bir milyar 520 milyon 251 bin TL harcandı. Bu hizmet için üç yılda harcanan tutarın toplamı 3 milyar 855 milyon 910 bin TL oldu.