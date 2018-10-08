Murat Muraoğlu, bugünkü "Bir varmış bir yokmuş!" başlıklı yazısında, "Bakan Berat Albayrak açıklamıştı. Amerikalı McKinsey'le anlaşılmıştı. O bizi kontrol edecekti… Ne yapmamız gerektiğini söyleyecekti… Kriz bitecekti…" ifadelerini kullandı.

İşte Muraoğlu'nun bugünkü yazısı:

Masal diyarı gibi ülke… Bir varmış bir yokmuş ama bir tekmiş, yerine yokmuş… Başkan Erdoğan konuşmuş; “Kriz beraberinde birçok fırsatı getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelmek için…” deyivermiş, krizi kabul etmiş.

Az gitmiş uz gitmiş, daha 16 dakika geçmemiş… Başkan Erdoğan bu sefer; “Türkiye'de bir defa kriz yok. Ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomiyle ilgili bir manipülasyon var” demiş. Kriz bir varmış, bir yok olmuş!

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Kriz var desem tesiri yok, yok desem gönül razı değil… Olsun be… Bakan Berat Albayrak açıklamıştı. Amerikalı McKinsey'le anlaşılmıştı. O bizi kontrol edecekti… Ne yapmamız gerektiğini söyleyecekti… Kriz bitecekti…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “McKinsey algısı cehaletten değilse ihanettendir” deyip tartışmalara son vermişti. Sahi kim cahildi? Kim ihanet içerisindeydi?

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Hatta MHP Başkanı Bahçeli'nin; “Bir denetim şirketiyle anlaşmak niye yanlış olsun ki?” çıkışıyla durumu desteklemişti. Yoksa dış güçler söylemi sadece iç siyasette mi geçerliydi? Ben diyeyim şu ağaçtan, siz deyin şu yamaçtan… Başkan Erdoğan oynanan oyunu anladı; “Bütün bakan arkadaşlarıma söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Biz bize yeteriz dedim” sözleriyle kestirip attı. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardı. İmzalar ondan gizli mi atıldı?

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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde başladı enflasyon ile mücadele… Enflasyonu düşürme programı kapsamında enflasyonu hesaplayan adamı görevden aldılar. Haklılar… Nasıl sadece bir ay içinde tüketici enflasyonu yüzde 6.30, üretici enflasyonu yüzde 10.88 artar? Görevden almaları gayet yerinde ve doğru bir karar!

Enflasyonu gerçek hesaplayan görevden alınacak, enflasyonu bu hale getirenler yerinde oturacak.

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Enflasyonu düşük açıklayamıyorsan, o koltukta oturmayacaksın arkadaş. Milli ve yerli ekonomimizin şaha kalktığı şu günlerde, dış mihraklara çanak tutarcasına, enflasyon oranını yüksek çıkartmak suretiyle benim milletime karşı algı yaratıp savaş içine giriyorsan, kusura bakma sen o koltukta oturamazsın.

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Biri var olacak, biri yok olacak! Şu şansa bakın ki, onun yerine Bakan Albayrak'ın enerji bakanlığından arkadaşı koltuğa oturacak. Gizemli bir marketten alışveriş yapacak. Enflasyon düşecek, fiyatlar hiç artmayacak!

Bu hayal meyal anlatılanlar hep masal… IMF'nin 23 milyar dolarını ödemişsin, lakin üstüne 466 milyar dolar borç para yemişsin! Ülkenin bütün devasa kuruluşlarını ejderhaya yedirmişsin. İyi uykular Türkiye, üstünü ört bari üşümesin!

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