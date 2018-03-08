Çiftçinin patatesi depoda çürüyor; CHP'li vekil soruna el koydu

Depodaki ürünün mart ayı sonuna kadar dayanabileceğini dile getiren patates üreticisi Bülent Tekeli, çimlenme ve bozulmadan dolayı çiftçinin binlerce ton patatesi çöpe atmak zorunda kalacağını ifade etti.

Aynı zamanda CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aydınlık'a yaptığı açıklamada ihracat teşvikinin çıkması halinde üretici mağduriyetinin giderileceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

'TEŞVİK VERİLMEDİ'

"Niğde'de 2017 patates ekim alanı 237 bin 851 dekar. Bu ekim alanlarından toplam da 892 bin ton üretim gerçekleştirildi. Niğde, patates üretiminde Türkiye'de yüzde 14 ile birinci sırada yer alıyor. Nevşehir ve Niğde'yi birlikte düşünecek olursak bu bölgede büyük bir patates üretim alanı bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda patatesle ilgili teşvik verilmişti. Başbakan Yıldırım, Niğde'ye geldiğinde teşvik yeniden teşvik verileceğini söyledi fakat bu gerçekleşmedi.

'PATATES MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR'

Patatesler şu anda depoda kalmış durumda. 30 kuruşa alıcı bulamıyor. Patatesler artık depolarda çürümeye başladı. Yurdışı teşvik için tüccarlara teşvik sağlanırsa tüccarlar bölgeye gelir. Patatesler tüccar olmadığı için alıcı bulamıyor. Mazotun, elektiriğin, ilacın maliyeti düşünülürse patatesler masrafını karşılamayacak duruma geldi.

'BÖLGEYE SANAYİ TESİSİ KURULMALI'

Niğde'ye tarıma ya da patatese yönelik bir sanayi tesisi kurulmadığı sürece bu sorunlar devam edecek. Bununla ilgili TBMM'dekonuşma yaptım, soru önergesi verdim ama bir sonuç alamadık. Çiftçiler üretim yapamayacak duruma geldi. Bu soruna derhal müdahale edilmesi gerekiyor.

Bu durumun sonucunda artık köyde yaşayanlar çiftçilik yapamayacak gibi duruyor. Kente göçler hız kazanmış durumda. Kalıcı bir çözüm, vakit kaybetmeden bulmak gerekiyor.”

'GELECEK YIL PATATES EKEMEYECEK DURUMDAYIZ'

Patates üreticisi Bülent Tekeli, ise patateslerinin depoda kaldığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Çiftçiler, çok kötü durumda. Bütün patatesler depoda kaldı. Tüccarlar alım yapmıyor, alım yapılsa dahi patatesi kilosunun maliyeti 50 kuruşken 30 kuruşa alınıyor. Geçtiğimiz yılda buna benzer bir tablo vardı. Çimlenme ve bozulmadan dolayı patatesleri çöpe atacağız. Bu şartlar altında seneye patates ekmeyeceğiz. Mağdur durumdayız ve bunun için bir çözüm bekliyoruz. ”