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7 Ekim 2018 11:33
Albayrak'tan flaş açıklama: Süreç başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla ilgili olarak güçlü bir mücadele programı açıklanacağını bildirdi. Albayrak, "Ekonomide dengelenme süreci başladı" dedi.
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