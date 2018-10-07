Enflasyon operasyonu sonrası TÜİK'te kritik atama

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) Başkan Yardımcılığını vekaleten yürüten Enver Taştı görevinden alındı.

Taştı'nın yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan getirildi. Taştı, müşavir kadrosuna alınırken Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan boşalan bu kritik göreve getirildi.

Enflasyonu hesaplayan bürokrat görevden alındı!

TÜİK’de başkanlık görevi de vekaleten yütürülüyor. Asaleten henüz bir atama yapılmadı. Söz konusu Genel Müdür Yardımcılığı bölümünde en önemli anket ve istatistikler gerçekleştiriliyor.

Başta işsizlik verileri olmak üzere enflasyon ve demografik istatistikler de bu dairede gerçekleştiriliyor. Ayrıca yine bu başkan yardımcılığı uluslararası ilişkiler konusunda da yetkili.