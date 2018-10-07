Belediyeler borç batağında! Sorumlu kim?

Hazine’ye 12.4 milyar lira borcu olan yerel yönetimlerin, 2017 yılı sonu itibarıyla SGK’ya da 8.7 milyar lira prim borcu bulunuyor.

İSMAİL ŞAHİN - SÖZCÜ / Türkiye önümüzdeki yıl mart ayında yerel seçime hazırlanırken, belediyelerin borcu ürkütüyor. Sayıştay'ın 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetim raporu yayınlandı. Rapora göre, 30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyeden 1084'ünün SGK'ya olan toplam 8 milyar 784 milyon lira prim borcu var.

Sayıştay, SGK'nın her yıl bütçe açığı verdiğine dikkat çekerek, bu açığın Hazine tarafından borçlanma yoluyla finanse edildiğini hatırlattı.

Denetçiler “Prim alacaklarının yaklaşık yüzde 10'una denk gelen belediye prim borçlarının tahsil edilmesi, kurumun nakit ihtiyacını ve Hazine'nin borçlanma maliyetini azaltacaktır” değerlendirmesini yaptı.

HACİZ İŞLEMİ KAĞIT ÜZERİNDE

SGK'nın bugüne kadar borçlu belediyelere icra takibi başlattığına atıfta bulunan Sayıştay denetçileri, “Bu belediyelerin menkul ve gayrimenkullerine haciz işlemi uygulanmıştır. Ancak bugüne kadar haciz işlemi uygulanan belediye mallarından satışa çıkartılan olmamıştır. Dolayısıyla SGK'nın prim borçları için belediyelere başlattığı icra takibinin alacakları tahsil etmede kâğıt üzerinde kaldığı görülmektedir” bilgisini verdi. SGK ise konuyla ilgili savunmasında “2016, 2017 ve 2018 yıllarında çıkarılan yapılandırma kanunlarında yer alan hüküm nedeniyle icra, satış ve takip işlemleri yapılamadığı” cevabını verdi.

Sayıştay da raporunda belediyelerden kaynaklanan prim alacaklarının birikmesi nedeniyle tahsilinin imkansız hale gelmemesi ve prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için haciz işlemi yapılan belediyelerin menkul ve gayrimenkullerinin satışa çıkartılması gerektiğini vurguladı.

YÖNETİCİLER DE SORUMLU

Sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın ödenmediği takdirde belediye üst düzey yöneticileri hakkında işlem yapılması gerektiğine dikkat çeken Sayıştay denetçileri, “Kanun hükümlerine göre yapılması gereken takibatın kurum tarafından hiç uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, borçlu belediyelerin yöneticileri hakkında takibat yapılması hakkındaki mevzuatın mevcut hükümlerinin uygulanabilir olmadığını göstermektedir” dedi.

HAZİNEYE BORÇ 12.4 MİLYAR LİRA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Eylül tarihli Hazine Alacak Stoku verilerine göre belediyelerin borçları her geçen gün artıyor. 30 Haziran itibarıyla belediyelerden toplam 11.4 milyar TL olan alacak tutarı, 20 Eylül'de 12.4 milyar liraya çıkarken toplam 20.6 milyar lira alacağı olan Hazine'nin en büyük borçlusu belediyeler oldu.