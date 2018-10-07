'Çabuk bitti; daha soru bile soramadık... '

Korkusuz yazarı Can Ataklı, McKinsey ile ilgili sormak istediği sorular olduğunu belirterek, "Eğer Erdoğan (şimdilik) bu anlaşmayı yaptırmayacağını açıklamamış olsaydı bugün bu köşede McKinsey'le ilgili bazı sorular okuyacaktınız." dedi ve soruların sıraladı.

İŞTE CAN ATAKLI'NIN O YAZISI:

MCKİNSEY'Yİ ÇABUK HALLETTİLER DAHA SORULARI BİLE SORAMADIK

Ne oldu ne bitti tam belli değil.

İktidar Amerika'ya tam teslim olmuştu.

Türkiye'nin tapusu adeta Amerika'ya verilmişti.

Damat bey ve ekonomi yönetimi çöken ekonomiyi kurtarmak için başka çare bulamamıştı.

Bunları görüyor ve anlatıyordum ama kafama takılan bir nokta vardı.

Erdoğan her nedense bu konuda hiç konuşmuyordu.

Dün nihayet konuştu. MacKinsey anlaşmasının bir kenara bırakılmasını istedi.

Yandaş yalaka medya biraz şokta. Çünkü Amerika'nın Türkiye'nin yönetimine el koymasına karşı çıkanları “hainlikle” suçlamışlardı.

Tabii bu teslimiyetten tamamen vaz geçip geçmediğimizi de tam bilemiyorum.

Henüz bazı soruları bile soramamıştım daha.

Eğer Erdoğan (şimdilik) bu anlaşmayı yaptırmayacağını açıklamamış olsaydı bugün bu köşede McKinsey'le ilgili bazı sorular okuyacaktınız.

Şu sorular olacaktı;

1- McKinsey'nin Türkiye'yi yönetmesi için ne kadar para ödeyeceğiz?

2- Bu şirket için yönetme süresi belirlendi mi? Yoksa ekonomi düzelene kadar kalacaklar mı?

3- Bu şirket raporları bakanlara mı yoksa direkt saraya mı gönderecek?

4- Türkiye'yi yönetecekler Türkiye'deki şubesinde çalışanlardan mı seçilecek yoksa direkt Amerika'dan mı getirilecek?

5- Amerikalıların talimatlarına her bakanlık uymak zorunda mı kalacak?

6- Amerikalı yöneticilerin söylediklerinin yapılmaması halinde Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar var mı?

7- Şirket daha da kötüye gitmemize yol açarsa ne olacak? Tazminat ödeyecekler mi ya da anlaşmaya karşı yaptırımlar kondu mu?

8- Şirketin yönetim tarzı, önerileri, talimatları ve raporları muhalefetle de paylaşılacak mı?

Soramadığım son soru ise şöyleydi;

9- Erdoğan bu konuda hiç konuşmadı. Bu durumda anlaşma Erdoğan'a rağmen mi yapıldı yoksa Erdoğan bu konuları hiç bilmediği için şimdilik konuşmamayı mı tercih ediyor?