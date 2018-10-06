Erdoğan'dan yeni döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada dövizdeki dalgalanmaya ilişkin, "Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan büyük ölçüde durumu toparladık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti ülkemizde 81 milyon, ülkemiz dışında da yüzlerce milyon kardeşimizi kucaklayan bir erdemler hareketedir. AK Parti hizmetkarlığına talip olduğumuz bu büyük milletin kendi partisidir ve böyle kalmaya da devam edecektir. İlk günden itibaren bu davaya emek vermiş herkes için AK Parti öz evladı gibidir. Bayrağı hep gençlere, yeni nesillere devretmenin çabası içerisindeyiz.

Buradan gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti'nin ve onunla birlikte ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Emanet kelimesi emin kökünden gelir. Emin demek güvenilir, korku ve endişe duyulmayan demektir. Bizim gençlerimizin her birinin emin sıfatıyla kendilerini yetiştirerek emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum.

Gençlerimizin iktisattan hukuka, sanattan sağlığa kadar her alanda en iyiler arasına girmesi gerekmektedir. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuuruyla ülkemize ve davamıza sahip çıkmaya hazır mıyız?

16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimizle aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha gösterdi. Görüldüğü gibi AK Parti, geçtiğimiz 4 yılda yaklaşık 19 ile 26 milyon arasında oy almıştır. AB üyesi ülkelerin birçoğunun nüfusundan büyük olan bu sayılar çok ciddidir. Milletimize layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Bizim milletimize sadece vefa değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bunun için sadece partimize oy verenlere değil milletimizin tamamına en iyi hizmeti sunmak boynumuzun borcudur.

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen, 2 aya kalmadan durumu kontrol altına aldık. Bunu söyleyerek asla sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız bir durum tespitidir. Ekonomide sorunlarımız yok tabi ki var. Seçimlerden sonra zaten reformlara başlamıştık. Ancak bu durumla yaşadıklarımız arasında öyle büyük bir oransızlıkvar ki işin içinde başka şeyler arıyoruz. Şu gerçeği aklımızdan çıkarmamalıyız. Her kriz beraberinde fırsatları da getirir. Devlet yönetimi olarak bu krizin üstesinden gelebilmek için çalışıyoruz. Bizler göreve geldiğimizde ülkenin durumu ekonomik olarak neydi? O krizden aldığımız Türkiye'yi nereye getirdiğimizi unutmayın. Biz bu işin nedenini de tedavilerini de biliyoruz. O yüzden kısa süre içerisinde toparladık.

Özel sektörümüz bu krizi fırsata çevirebilir. Yeniden toparlanma ve yükseliş dönemine girdiğimizi görüyorum. Bazıları işi fırsatçılığa çeviriyor. Döviz kuruyla alakası olmayan sektörlerde anlamsız fiyat artışları yapıldığı haberini alıyoruz. Bunun adı fırsatçılıkdır. Milletimizi fırsatçılara teslim etmeyeceğiz bunu böyle bilsinler. Bunlarla mücadele edeceğiz ve gereken yaptırımları yapacağız. Bizim ekonomi reçetimizde üretim vardır, tasarım vardır.





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