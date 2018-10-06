İnşaat ve gayrimenkul sektörü dibi gördü!

Mevcut inşaat işlerini ölçen endeks, eylülde 19.5 puan gerileyerek 2010’dan bu yana en yüksek aylık gerilemesini yaşadı.

Şehriban Kıraç - Cumhuriyet - Yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörü ile Türkiye ekonomisinin büyümesi arasındaki paralellik önemli ölçüde kayboldu. 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde ekonomi göreceli olarak hızlı büyümüş olmasına karşın inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde büyüme neredeyse durdu.

Türkiye ekonomisi 2018 ikinci çeyreğinde yüzde 5.4 büyüdü. İnşaat sektörü ise 2018 ikinci çeyrek döneminde sadece yüzde 0.8 büyüdü. İnşaat sektöründe çeyrek dönemlerde üst üste süren hızlı büyüme, yerini çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. Gayrimenkul sektörü de 2018 ikinci çeyrek döneminde yüzde 0.2 büyüyebildi.

-Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ‘Eylül 2018 Sektör Raporu’na göre, yeni alınan inşaat işleri de 2010’dan bu yana en düşük seviyesinde.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

- İnşaat sektörü güven endeksi, ölçülmeye başlandığı 2010’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Eylülde güven endeksi 15,3 puan birden geriledi. İnşaat sektörü güven endeksinde gerçekleşen gerilemede, ekonomide yaşanan sıkıntıların yanı sıra, daha çok inşaat sektöründeki sorunlar belirleyici oldu. İnşaat sektöründe önemli ölçüde talep ve finansman sorunları görülürken, müteahhit firmaların mali yapılarına ilişkin endişeler de piyasa işleyişinde tıkanma yaşanmasına yol açtı.

-Mevcut inşaat işleri seviyesini ölçen endeks, Eylül ayında 19.5 puan gerileyerek 2010’dan bu yana en yüksek aylık gerilemesini yaşadı. İnşaat işlerinin gerilemesinde iki önemli neden bulunuyor; ilki talep tarafındaki küçülme. Esas önemli neden ise finansman maliyetlerinin geldiği seviyeler ile finansman olanaklarının kesilmesi.

- İnşaat sektörü ve piyasalarında yaşanan talep ve finansman sorunları yeni inşaat siparişlerinde hızlı küçülmeye yol açtı. Bu nedenle izleyen aylarda inşaat malzemesi talebinin de düşmesi bekleniyor.