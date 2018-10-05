Kamu bankaları arasında Halkbank'tan bir ilk

Halkbank 76,7 milyon liralık sorunlu kredi portföyünü 4,5 milyon liraya sattı. Böylece kamu bankaları ilk kez sorunlu bir alacağını satmış oldu.

Kamudan ilk sorunlu kredi satışı Halkbank’tan geldi. Banka takipte bulunan 76.7 milyon liralık NPL (takipteki kredi)portföyünü 4.5 milyon liraya sattı. Halkbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satışın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait Birleşim Varlık Yönetim’e yapıldığı ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: “Bankamız yönetim kurulunun kararıyla 27.09.2018 tarihinde yapılan ihale sonucunda, bankamız takipteki krediler portföyünün 76.685.144.-TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız, 4.500.000 TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.’ye 05.10.2018 tarihinde devir ve temlik edilmiştir.”

HİSSELER YÜKSELDİ

KAP’a bildirim yapıldığı sırada (14:51) Borsa Istanbul’da 6.02 TL civarında işlem gören Türkiye Halk Bankası A. Ş. (#HALKB) hisseleri, duyurunun ardından gün içinde 6.12’ye kadar yükseldi. Hisseler dün 5.92 TL’den kapanmıştı.