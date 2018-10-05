TOFAŞ'a çalışan fabrika üretim durdurdu

Arzu ERKAN/ Evrensel TOFAŞ'ın üretime 9 günlük ara vereceğini açıklaması yan sanayi üretim fabrikalarını da etkiledi. Sumiriko Hose, 4 gün üretim yapmayacağını duyurdu.

TOFAŞ'ın yurt içi pazarda daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında Ekim ayı içerisinde üretime 9 günlük ara verileceğini açıklaması, TOFAŞ’a yan sanayi üretimi yapan fabrikaları da etkiledi. Yan sanayi fabrikalarından Kocaeli’de kurulu Sumiriko Hose, 6, 20, 27 ve 30 ekim olmak üzere 4 gün üretim yapılmayacağını duyurdu.

Üretim duruşlarının yanı sıra işten atmaların da sürdüğünü ifade eden işçiler, geçen yıl 476 olan işçi sayısının şu an 320’ye düştüğünü dile getirdi.

Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek 4 günlük duruşa ilişkin de kendilerine muvafakatnemi imzalatıldığını belirten işçiler, üretim yapılmayan günlerin yarısının ücretli izinli, yarısının ise yıllık izni olanların yıllık izin bakiyelerinden, olmayanların ise ücretlerinden kesileceğini aktardı.

Üretim duruşlarının ve işten atmaların önümüzdeki aylarda yaşanıp, yaşanmayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade eden işçiler, işten çıkarmaların peyderpey sürmesinin tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.