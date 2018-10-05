Erdoğan buna ne diyecek: Dolarlı ihale

Şanlıurfa, Hatay ve Niğde’de kurulacak bin megavatlık güneş enerjisi santrali için yarışma ilanı yayımlandı. İstekliler teminat mektuplarını idareye Amerikan Doları cinsinden yatıracak. İhalenin başlangıç tavan fiyatı ise üretilecek kilovat başına 6.5 Dolar olarak belirlendi.

Güneşe dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’nın (YEKA) kullanım tahsisine ilişkin ilan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yayınlanan ilana göre, Şanlıurfa Viranşehir’de 500 megavat, Hatay-Erzin’de 200 megavat ve Niğde-Bor’da 300 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. İhaleyi kazanan firmalara YEKA 30 yıllığına tahsis edilecek.

TEMİNAT MEKTUBU DOLAR CİNSİNDEN

3 YEKA için son başvurular 31 Ocak 2019’a saat 12.00’ye kadar yapılabilecek. Başvuru aşamasında firmaların bir yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı teminat mektubu vermesi istenecek. Şanlıurfa-Viranşehir için 3 milyon, Hatay-Erzin için bir milyon 500 bin, Niğde - Bor için 2 milyon Amerikan Doları teminat mektubu isteniyor. İhalenin kazanılması halinde ise sözleşme imzalanmadan bir gün önce 10 yıl süreli tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı Şanlıurfa - Viranşehir için 15 milyon, Hatay - Erzin için 8 milyon, Niğde-Bor 12 milyon Amerikan Doları değerinde teminat mektubu idareye sunulacak. Yayımlanan ilana göre ihalenin başlangıç tavan fiyatı kilovat başına 6 buçuk Dolar, elektrik enerjisi alım süresi ise 15 yıl.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dolar kurundaki artış sonrasında, birçok konuşmasında dolarla değil Türk lirası ile alış veriş yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. Hükümet dolarla kira sözleşmesi yapılmasını yasaklamış, Erdoğan da dolar kullanmakta ısrar edenleri, “Bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, Amerika değil” sözleriyle eleştirmişti.