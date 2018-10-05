İşte bedelli askerliğin gerçek maliyeti

Askere gitmeden önce alınan malzemelerin maliyeti ne kadar tutuyor?



Sözcü'den Barış Özkan'ın haberi şöyle:

Bu soruyu İstanbul'da askeri malzeme denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Kadıköy İş Merkezi'ndeki esnaflara sorduk. Kişinin aldığı malzemenin sayısına göre fiyatların değiştiğini belirten esnaflar, ortalama bir çantanın 350-400 TL arasında değiştiğini söylüyor.

Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul eden bedelli askerlik seçimden sonra meclisten geçerek yasalaşmıştı. 500 binin üzerinde kişinin başvurduğu açıklanan bedellide adayların sevkleri de yapılmaya başlandı. Buna bağlı olarak asker malzemesi satan yerlerde de yoğunluk arttı.

Bu yerlerden biri de askeri malzeme almak isteyenlerin uğrak noktası olan İstanbul Kadıköy’de bulunan Kadıköy iş Merkezi. Bir çok asker adayı gitmeden önce ne alması gerektiği konusunda kararsız. Askeri malzeme satan dükkanlardaki görevlilerin yönlendirmesi ile hareket ediyor.

Ancak herkesin aldığı iç çamaşırı takımı, havlu, ayakkabı boyası, diş fırçası ve ayak pudrası gibi malzemeler de askerlik için hazırlanan çantanın vazgeçilmezi. Peki askerlik için hazırlanan bu çantanın maliyeti ne kadar?

ÜRÜNÜN KALİTESİ VE SAYISI FİYATI ETKİLİYOR

İş merkezinde bulunan dükkanlardan biri olan Evrim Army World’ün yetkilisi Gürsel Bozkuş, askere giderken hazırlanan çantanın maliyetinin kişinin isteklerine göre değiştiğini söyledi. Satın alınan malzemenin sayısının ve kalitesinin de fiyatları etkilediğini belirten Gürsel Bozkuş, en temel ihtiyaçların konulduğu bir çantanın maliyetinin 350-400 TL arasında olduğunu belirtti.

“GİDİLEN BÖLGE DE ETKİLİYOR”

Yılmaz Askeri Shop’un sahibi Yılmaz Ayvaz da hazırlanan çantanın maliyetinde alınan ürünün kalitesinin ve sayısının etkili olduğunu belirtti. Fiyatı etkileyen bir diğer unsurun ise gidilen bölge olduğunu belirten Yılmaz Ayvaz, “Soğuk iklimde bulunan bir yere gittiğinizde hazırlanan çanta 900 liraya kadar çıkabiliyor. Çünkü o zaman, alınan eşyaların içine termal içlik ve termal çorap gibi fiyatı daha yüksek olan malzemeler de giriyor. Bunun yanında bazıları geliyor 20 gün askerlik için 30 tane iç çamaşırı takımı alıyor. Bazıları ‘bana 10 tane yeter’ diyor. Ancak ortalama bir çantanın kişiye maliyeti 300-400 TL arasında değişebilir.” dedi.