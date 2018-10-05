'İşsizlik sigortası yandaş şirketlerin fonu oldu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İşsizlik Sigortası Fonu’nun elinde bulunan ve değeri 110 milyar TL’yi aşan devlet tahvillerinin yaklaşık 11 milyar TL’lik kısmının üç devlet bankasına aktarıldığını hatırlatarak, “İşsizlik Sigortası’nda biriken para, işsizlere değil, yandaş şirketlere fon oldu. Fondaki para, bu bankalar aracılığıyla yandaş şirketlere kaynak yapılıyor” dedi.

Erdoğdu, İşsizlik Sigortası’ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığının ortaya çıkması üzerine yaptığı değerlendirmede, İşsizlik Sigortası Fonu’nda bugüne kadar 124 milyar TL biriktiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Ülkede yaşanan yoğun işsizlik herkesin malumu. Bu sorununun önümüzdeki aylarda daha da ağırlaşacağı tahmin ediliyor. Eğer 20 Eylül’de açıklanan Yeni Ekonomi Programı’ndaki beklentiler gerçekleşirse, resmi işsizlik oranı 2019’da yüzde 12’yi aşacak. Başka bir ifadeyle işsizler ordusuna 1 milyon kişi daha katılacak. Bu kadar yoğun işsizliğin yaşandığı şu dönemde fondan ödeme alan insan sayısı ise ancak 416 bin. Kısa çalışma, yarım çalışma ve ücret garanti fonu ödemeleri konulduğunda bile amaca uygun olarak yapılan ödemeler yılda 4 milyar 212 milyon liraya ancak ulaşıyor. İşsize bu kadar cimri davranan iktidar, fonun elinde bulunan ve değeri 110 milyar TL’yi aşan devlet tahvillerinin 10,8 milyar TL’lik kısmını, üç devlet bankasına aktararak yandaş işadamları için sermaye yapıyor. Böylece bu kamu bankalarına geri ödenmeyen kredilerin sorumluluğunu da işsizin sırtına yıkıyor.”

"Riskli yatırım suç"

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre, Halkbank, Vakıflar Bankası ve Eximbank’a 26 ve 27 Eylül tarihlerinde 10,8 milyar liralık tahvil ihracının tamamlandığını ve bu kamu bankalarının sermayelerine ilave edildiğini kaydeden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Ancak mevzuat İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paranın riskli yatırım araçlarına aktarılmasını engellemek ve finans piyasalarında kayırmacılıkla sonuçlanabilecek operasyonlara alet edilmemesini garanti altına almak için fonun sadece devlet tahvillerine ve mevduata yatırım yapmasına izin verilmiştir. Bu nedenle İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, varlıkların görünür değeri değişmemiş olsa bile, riskli yatırım araçlarına aktarılması suçtur.”

"Yandaşlara kredi temin ettikleri için mi zor durumdalar?"

Daha önce GAP ve Karayolları Genel Müdürlüğü müteahhitlerine de bu fondan kaynak aktarıldığını hatırlatan Erdoğdu, 2009-12 yılları arasında GAP’a verilen 11,5 milyar TL’nin geri dönmediğine dikkat çekti. Fon kaynaklarının bu şekilde kullanılmasının, fonun asli görevi olan İşsizlik Sigortası ödemelerini yerine getirememesi gibi sonuçlara neden olacağına vurgu yapan Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

“Söz konusu üç bankanın zor duruma düşmesine neden olacak kredi sorunlarını ne zaman yaşamaya başladıkları da başka bir önemli nokta. Bu bankalar, çok sayıda kamu projelerini alan yandaş sermaye gruplarına uygun koşullarda kredi temin ettikleri için mi sermaye sıkıntısı baş gösterdi? Ülke, tarihinde görülmeyen bir ekonomik krize sürüklenirken, işsizleri sosyal korumaya almak için emre amade durması gereken işçinin parasını, kamu bankaları üzerinden kendi işadamlarına kaynak yapan iktidar, bu kamu bankalarının sermayelerinin neden eridiğini bu halka açıklamak zorundadır.”

İşçi sendikalarının ise bütün bu olup biteni sadece seyrettiğini de ifade eden Erdoğdu, bu konuyla ilgili siyasal mücadele verirken, sendikaların bu konuda alacağı pozisyonu da yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.