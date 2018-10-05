'McKinsey nedir?..Açıklıyorum'

Bekir Coşkun kısa bir fıkra anlatarak "“McKinsey nedir?” diyecek olursanız… IMF'nin dört metre olani… Ama IMF yoktir…" ifadelerini kullandı.
İŞTE O YAZI:
Açıklıyorum…
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Ağa arada ortadan kaybolur, dönüşünde köylüleri etrafına toplar gittiği yerleri anlatırdı…
Sordular:
“Ağa bu sefer nereye gitmişsen?…
“Efrika'ya…”
“Efrika'da netmişsen?…”
“Sefari yapmişem…”
“Sefari ne gibi?”
“Cipe binisen, ormana girisen, heyvanlar kaçı, peşlerine düşisen, yakaladığını vurisen…”
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“Sen kim bilir nasıl da vurmişsen…”
“He… Zebra vurmişem…”
“Zebra nedir?..”
“Eşek yok mi?..”
“Var…”
“Onun çizgilisi…”
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“Zürafa da vurmişem…”
“O nasıldır?..”
“Eşek yok mi?..”
“Var…”
“Onun boynu uzun olani…”
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“Gergedan da vurmişem…”
“Gergedan nasıl?..”
“Eşek yok mi?..”
“Hee…”
“Eşeğin burnunda boynuzu olani…”
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“Piton da vurmişem…”
“Piton nasıldır…”
“Eşeğin şeyi…. (kuyruğu) yok mi?..”
“Var…”
“Aha onun dört metre olani ama eşek yoktir…”
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Yıllarca “Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik” dedikten… Ekonomik krizin sebebi Amerika'yı gösterip doları düşman saydıktan sonra… Amerika'dan kurtulmak için ne yaptılar?…
Bir Amerikan şirketi ile anlaştılar, adı; McKinsey…
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“McKinsey nedir?” diyecek olursanız…
IMF'nin dört metre olani…
Ama IMF yoktir…