5 Ekim 2018 11:21

'McKinsey nedir?..Açıklıyorum'

'McKinsey nedir?..Açıklıyorum'
Sözcü yazarı Bekir Coşkun, McKinsey'i yazdı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Bekir Coşkun kısa bir fıkra anlatarak "“McKinsey nedir?” diyecek olursanız… IMF'nin dört metre olani… Ama IMF yoktir…" ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI:

Açıklıyorum…

Ağa arada ortadan kaybolur, dönüşünde köylüleri etrafına toplar gittiği yerleri anlatırdı…
Sordular:
“Ağa bu sefer nereye gitmişsen?…
“Efrika'ya…”
“Efrika'da netmişsen?…”
“Sefari yapmişem…”
“Sefari ne gibi?”
“Cipe binisen, ormana girisen, heyvanlar kaçı, peşlerine düşisen, yakaladığını vurisen…”

“Sen kim bilir nasıl da vurmişsen…”
“He… Zebra vurmişem…”
“Zebra nedir?..”
“Eşek yok mi?..”
“Var…”
“Onun çizgilisi…”

“Zürafa da vurmişem…”
“O nasıldır?..”
“Eşek yok mi?..”
“Var…”
“Onun boynu uzun olani…”

“Gergedan da vurmişem…”
“Gergedan nasıl?..”
“Eşek yok mi?..”
“Hee…”
“Eşeğin burnunda boynuzu olani…”

“Piton da vurmişem…”
“Piton nasıldır…”
“Eşeğin şeyi…. (kuyruğu) yok mi?..”
“Var…”
“Aha onun dört metre olani ama eşek yoktir…”

Yıllarca “Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik” dedikten… Ekonomik krizin sebebi Amerika'yı gösterip doları düşman saydıktan sonra… Amerika'dan kurtulmak için ne yaptılar?…
Bir Amerikan şirketi ile anlaştılar, adı; McKinsey…

“McKinsey nedir?” diyecek olursanız…
IMF'nin dört metre olani…
Ama IMF yoktir…

Çok Okunanlar

Ekonomi