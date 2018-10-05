Uçak biletleri yüzde 192 zamlandı!

Uçak biletleri bir yılda yüzde 192 zamlanarak zam şampiyonu oldu.

Hürriyet/ Şebnem Turhan TÜİK verilerinden yararlanarak geçen yıla göre fiyat değişimlerine bakıldığında zam şampiyonluğu yüzde 192 fiyat artışı ile uçak biletinde.

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 24,52 oldu. En fazla zam uçak biletine geldi. Uçak bileti geçen yıl eylül ayına göre yüzde 192 zamlandı.

Haberde, geçen yıl eylülde ortalama bilet fiyatı 392.2 lira iken bu yıl eylülde 1145.5 liraya yükseldiği belirtildi.İkinci sırada sezon sonu olmasına rağmen yüzde 120.3 artışla karpuz gelirken, üçüncü sırada ise yüzde 117’lik zamla kombiler yer aldı.Listenin 4. sırasında domates var; domatesin bu yılki fiyatı ise yüzde 109 arttı.

Kaynak Yeniçağ: Bir yılda yüzde 192 zam!