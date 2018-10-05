Bakın bu kez neyi satışa çıkardılar!

Türkiye Şeker Fabrikaları 8 ilde toplam 55 bin metrekare büyüklüğünde 16 parça gayrimenkulü de özelleştirme yöntemi ile satacağını duyurdu.

Erdoğan Süzer/ SÖZCÜ - Elindeki 13 şeker fabrikası alelacele özelleştirilip şirketlere devredilen Türkiye Şeker Fabrikaları'nın (Türkşeker) şimdi de değerli arsaları satışa çıkarıldı.

Türkşeker'in 55 bin metrekare büyüklüğündeki 16 parça gayrimenkulü, şeker fabrikaları özel sektöre devredilen 8 farklı ilde bulunuyor.

AÇIK ARTIRMA DA OLABİLECEK

Türkşeker'in 16 parçadan oluşan gayrimenkul satış ilanı Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlandı. Gayrimenkuller pazarlık usulüyle satılacak, ancak yoğun talep gelmesi durumunda ihalede açık artırma yöntemine de geçilebilecek. Türkşeker, gayrimenkulleri almak isteyenlerin en geç 15 Ekim'e kadar tekliflerini genel müdürlüğe iletmelerini istedi. Satışa çıkarılan arsalar, geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında özelleştirme işlemleri tamamlanan fabrikaların da bulunduğu 8 ilde yer alıyor.

İhalelerin birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfta teklif alınıp görüşmeler yapılarak, pazarlık usülü ile gerçekleştirileceği vurgulandı. Satışa konu taşınmazların bir tanesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan ihale duyurusuna göre, teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale TL üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilip ihale bedeli de peşin ödenecek.



ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLERİ:

Edirne: Merkez ilçede 3 bin 1 m2, Keşan ilçesinde 415 m2 ve Uzunköprü ilçesinde 6 bin 477 m2

Çorum: Sungurlu'da 3 bin 482 m2 ve Alaca'da 7 bin 994 m2

Adana: Tufanbeyli'de 2 bin 692 m2

Bayburt: Merkez ilçede 548 m2

Erzincan: Çayırlı ilçesinde 2 bin 987 m2

Erzurum: Horasan ilçesinde 3 bin 190 m2, Pasinler Kethuda Mahallesi'nde bin 399 m2 ve 4 bin 349 m2'lik iki ayrı taşınmaz.

Kırşehir: Kaman'da 3 bin 426 m2

Yozgat: Akdağmadeni'nde 5 bin 271 m2, Sarıkaya'da 3 bin 881 m2, Çekerek ilçesinde 712 m2 ve 5 bin 108 m2'lik iki ayrı taşınmaz