Beyaz Masa: Zamlı ekmekten konum atın

İstanbul’da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılması gerektiğini açıkladıktan sonra bu açıklamalarını Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce yurttaş yanıt verdi. Yurttaşlar İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını belirtti.

ŞİLE'DE EKMEK 2 LİRA

Milliyet gazetesinden Ebru Sungur'un haberine göre kimi yurttaşlar da Şile’de ekmeğin 2 lira olduğunu, Halk Ekmek satış noktası da bulunmadığını dile getirdi. Beyaz Masa yanıt verdiği paylaşımlarda yurttaşlardan ekmek fiyatının 1-1.25 liranın üzerinde satıldığı yerleri konum atarak ihbar etmesini istedi.

2 AYDIR EKMEK ZAMLI

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı. İstanbul’da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiği basında yer almıştı. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişkin açıklama yaptı.