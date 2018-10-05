DSİ 116 milyonluk alacağının peşine düşmedi!

Birgün/ Nurcan Gökdemir - Devlet Su İşleri (DSİ), personel yetersizliği nedeniyle milyonlarca liralık alacağını tahsil edemedi, icra işlemi başlayan milyonlarca liralık icra dosyası da düştü.

Alacaklar takipsiz kaldı

DSİ’nin 2017 yılı faaliyetlerinin denetlendiği Sayıştay raporunda, çarpıcı tespitler yer aldı. Denetçilerin raporunda, kurumun alacakları için ödeme emri belgesi düzenlendiği, ancak bölgelerde icra personeli kadrosunun hiç olmaması ve avukat sayısının yetersiz olması gibi nedenlerle icra takiplerinin yapılamadığı yer aldı. Kanun, yönetmelik ve yönergelerin, kuruma ait bir borcun ödenmemesi durumunda o borcun sahibi için icra yoluna başvurulmasını zorunlu kıldığının altının çizildiği raporda, şöyle denildi:

“Yapılan incelemede, kurumun alacakları için ödeme emri düzenlendiği, ancak icra personelinin hiç olmaması ve avukat sayısının bazı bölgelerde az olması nedeniyle söz konusu alacaklar hakkında icra takibi başlatamadığı anlaşılmaktadır. Örneğin Kars DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ait toplam 116 milyon 554 bin 944 TL alacağın büyük bir kısmı icra memurunun hiç olmaması veya avukat sayısının yetersiz olması gerekçesiyle icra yoluyla takip edilememiş, kalan kısmı ise takip edilmediğinden icra dosyaları düşürülmüştür. Kurumun, haciz işlemleri uygulamaması, kamu alacağını zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesini engellediğinden gelirler hesabında eksikliğe sebep olunmaktadır.”

Rapora göre, aralarında 2002 yılından kalanlar da olmak üzere “Yeşil Iğdır” olarak isimlendirilen Batı Iğdır Sulaması Onarımı ve Iğdır Ovası Sulaması Ortak Tesisleri 6.5 milyonu yatırım tutarı, 463 bin lirası gecikme zammı, Akyaka İlçesi ve Köyleri Sulama Birliği Kooperatifi’nin 1.1 milyonu yatırım, 113 bini gecikme zammı, Aralık İlçesi ve Köyleri Sulama Birliği Başkanlığı’nın 8.8 milyonu yatırım tutarı, 608 bin lirası gecikme zammı, Arpaçay İlçesi Köyleri Sulama Birliği’nin 309 bin lirası yatırım tutarı, 9 bin lirası gecikme zammı, Kars Belediyesi’nin 85.8 milyonu yatırım tutarı, 12.1 milyonu gecikme zammı ile 80 bin lirası yatırım tutarı 7 bin lirası gecikme zammı dolmak üzere 116 milyon 35 bin liralık alacağının takibi yapılmadı.

116 milyonluk icra dosyası düştü

Ayrıca, mükerrer olarak ödenen kamulaştırma bedeli alacakları ile ilgili icra dosyaları da “personel yetersizliği” nedeniyle düşürüldü. Bu gerekçe ile düşürülen dosyalarda yer alan bedel 103 milyon lirası yatırım bedeli, 13 milyonu da gecikme zammı olmak üzere 116 milyon 554 bin lira oldu.

‘Personel bulursak…’

DSİ, Sayıştay denetçilerinin bu tespitine verdiği yanıtta, 2017’de Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan icra memuru kadrosu talep edildiğini bildirdi. Bu talebin olumsuz karşılandığı belirtilerek, “2018 yılında Sayıştay raporu gerekçe gösterilerek yeniden talepte bulunulacaktır. Merkez ve taşra teşkilatımızın Avukat ihtiyacının karşılanması için 2018 yılı KPSS 2 yerleştirmesi ile Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ÖSYM’den talepte bulunulacaktır. Personel taleplerimizin karşılanması halinde Bölge Müdürlüklerimize gerekli atamalar ivedilikle yapılacaktır” denildi.