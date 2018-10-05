Diyanet'in dövize endeksledi: Umreye yüzde 60 zam

Dövizle yapılan fiyatlandırmaları eleştiren Erdoğan Diyanet'e ne diyecek! Umre ücretlerini Suudi Arabistan Riyali’ne endeksleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, farklı tur kategorilerine yüzde 50 ila 60 oranında zam yaptı.

2018-2019 dönemi için Umre tur programlarını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı, ücretleri Suudi Arabistan Riyali’ne endeksledi. Düzenleme ile ücretlere Türk Lirası bazında farklı tur kategorilerinde yüzde 50 ila 60 zam yapıldı.

2018-2019 dönemi için açıklanan programda ücretlendirme riyalle yapıldı. Açıklanan ücretler, Diyanet’in 2017-2018 dönemi için yayınladığı programdaki ücretlerle karşılaştırıldığında, farklı tur seçeneklerindeki TL bazında zam oranının yüzde 50 ila 60 olduğu görülüyor.

Her iki programda da 7, 11, 14 ve 20 günlük tur seçenekleri bulunurken, konaklama için tercih edilen otellerse hemen hemen aynı.

İki kişilik oda tercihlerine bakıldığında, 2018-2019 döneminde 7 günlük tur için 6 bin 650 riyal (10 bin 705 TL) ila 6 bin 975 riyal (11 bin 228 lira) ücret belirlendi. 2017-2018 dönemi içinse aynı tur tercihi için 6 bin 185 lira ila 7120 TL ücret belirlenmiş. Burada TL bazında yüzde 57 ila 60 zam yapıldığı görüldü.

Yine iki kişilik oda tercihlerine bakıldığında, 2018-2019 döneminde 14 günlük tur için 5 bin 550 riyal (8 bin 934 lira) ila 6 bin riyal (9 bin 659 lira) ücret belirlendi. 2017-2018 dönemindeyse 14 günlük tur için 4 bin 470 lira ila 4 bin 835 lira ücret belirlenmiş. Burada TL bazında yaklaşık yüzde 50’lik zam yapıldığı ortaya çıktı.

Bugünkü piyasa verilerine göre Riyal/TL kuru 1,61 seviyesinde işlem görüyor.