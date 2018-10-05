Murat Muratoğlu , bugünkü "Az gittik uz gittik, 2002’ye geri gittik!" başlıklı

yazısında "Önümüzdeki 3 ay boyunca enflasyonun sadece 1.2 puan artması gerekiyor ki program tutsun! O da yetmez, dolar 5.80'e düşüp yılsonuna kadar orada kalmalı." ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş! Sahi kimin beklentisiymiş? Düşük bekleyenin belli ki pazara, markete yolu hiç düşmemiş. Yandaş kanallardan başka bir şey seyretmemiş!

Tüketici için açıklanan enflasyon kaç? Yıllık yüzde 24.50 artış… Anlamı ne? Geçen yıl 10 liraya aldığın malı bu yıl 12 lira 45 kuruşa alıyorsun. Sen de buna inanıyorsun! Fiyatı o kadarcık artan bir şey görürsen ne olduğuna bakmadan al, köşede dursun.

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Sonuçta ne oldu? Rakamlara ayar çekilmiş haliyle bile enflasyon 16 yıl önceye, kriz yıllarına geri döndü! Lakin bu sefer elimizde ne Telekom var, ne Tüpraş, ne de bankalar… Milyarlarca dolar borç ve duble yollar kaldı bize yadigar!

2005 yılında tedavüle giren 200 liralık banknotun alım gücü 58 liraya geriledi. Sıra 500 liralık banknot basmaya geldi.

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Enflasyon daha da yükselecek. Üretici fiyatlarında enflasyon yüzde 46.15 açıklandı. Üretici babasının hayrına yapıyor ya bu işi, sanki zam yapmayacak.

Bu durumda tüketici enflasyonu da yüzde 30'ları aşacak. Zam yapmazsa batacak. Ankara'dan gelen bir karar vardır, zam yapan cezalandırılacak.

Sahi fiyat artışlarını kime şikayet edecektik? Elektriğe yılbaşından beri konutta yüzde 45, sanayide yüzde 72 zam geldi. Hadi ara zabıtayı, şikayet et devleti…

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Durun! Daha benzin ve motorinde ertelenen ÖTV artışı var. O da illa devreye sokulacak. Esas benim merak ettiğim; sözleşmeyi enflasyon üzerine yapan kiracılar ile mesken sahipleri… Seyredin şimdi aralarındaki mücadeleyi…

Yeni Ekonomi Programı açıklanalı daha 2 hafta olmadı. Bütün hedefler şimdiden çöpe atıldı! McKinsey'e ödediğimiz paranın iadesi var mı? Sahibinden hiç kullanılmamış ekonomi programı… Sence alan çıkar mı? Söylenenlerin hepsi kulak arkası… Zira bir orası kaldı!

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Önümüzdeki 3 ay boyunca enflasyonun sadece 1.2 puan artması gerekiyor ki program tutsun! O da yetmez, dolar 5.80'e düşüp yılsonuna kadar orada kalmalı.

Hele 2019'da daha da düşmeli, 5.60 ortalamaya gelmeli. Düşünün, bu hedefleri koyanlar yönetiyor ülkeyi…

Merkez Bankası 625 baz puan artırmıştı. Şimdi faizler yine enflasyonun gerisinde kaldı. Daha da artırması gerekecek. Artırmazsa dolar yükselişe geçecek. Doların yükselmesi enflasyona sirayet edecek.

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Ben bu filmi biliyorum. Yıllardır dünyada dolaşan para miktarı artınca, bizim gibi ülkelere para yağınca “Ekonomik başarı bizimdir” diye dolaşanlar şimdi suçu atacak yeni düşmanlar arayacaklar.

Kendi başarısızlıklarını faiz lobisine, dış mihraklara bağlayacaklar. Gerekirse aya dört şeritli yol projelerini açıklayacaklar. Milyonları da bunlara inandıracaklar. Yine! Hak ettik bence…