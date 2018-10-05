Kağıt krizi, 300 gazete ve matbaayı kapattırdı

SAYGI ÖZTÜRK/ SÖZCÜ- Türkiye kağıtta bile yurtdışına bağımlı hale geldi. Kurdaki artış, kağıdın tonunu geçen yıla göre 750 Euro'dan 900 Euro'ya, gazete kağıdının tonu 450 dolardan 800 dolara çıkardı.

Yerelde yayın yapan 300'e yakın gazete ve matbaa, kağıdı karşılayacak bütçeye sahip olmadığı için kapandı. 11'e yakın yayınevi faaliyetlerine son verdi. Sıkıntı nedeniyle hastaneler randevu tarihlerini kağıda dökemiyor, mahkemeler duruşma tutanaklarında sıkıntı yaşıyor.

TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulması için önerge veren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, SEKA Balıkesir, Giresun ve Kocaeli işletmelerinin 2013'ten itibaren satışıyla Türkiye'nin kağıtta yurtdışına tamamen bağımlı hale geldiğini kaydetti. Aygun, gazete, matbaa ve yayınevlerinin büyük mali sıkıntılara girdiğini söyledi. Kağıda KDV uygulanırken, pırlantada KDV oranının 0 olduğuna işaret eden Aygun, Araştırma Komisyonu'nun şu konular üzerinde çalışması gerektiğini belirtti:

KDV SIFIRLANSIN

– Kağıt fabrikası kurulması için teşvik çıkarılması

– Özelleştirilen SEKA işletmelerinin neden üretime geçemediğinin araştırılması

– Usulsüz özelleştirmelerin incelenmesi ve sorumlular hakkında işlem başlatılması

– İthalat kaynaklı sıkıntıların giderilmesi, kitap ve gazete kağıdında yüzde 8, birinci hamur kağıtta yüzde 18 olan KDV'nin sıfırlanması

– Basın İlan Kurumu kanalıyla kağıdın ucuz fiyattan tedarik edilerek gazete sahiplerinin sübvanse edilmesi.