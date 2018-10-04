İşte doların son durumu! Borsa'da düşüş sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, (DHA) – Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül'de yıllık bazda yüzde 24.52'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş bugün de sürerken, Borsa İstanbul Endeksi 94 bin puan düzeylerine indi.



Dolar 6.18 lirada, Borsa 94 bin puana geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar veri ertesinde en düşük 6.0478 ve en yüksek 6.2298 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 6.18 - 6.19 lira,

- euro veri ertesinde en düşük 6.9330 ve en yüksek 7.1719 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 7.14 - 7.15 lira,

- sterlin veri ertesinde en düşük 7.8217 ve en yüksek 8.0977 lirayı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde 8.08 - 8.09 lira düzeyinde hareket ediyor.

Güne yüzde 0.15 düşüşle 97 bin 43 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 2.59 düşüşle 94 bin 662 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 3.66 düşüşle 104 bin 98 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise dün yüzde 19.39 seviyesinden kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.40 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyine çıktı.