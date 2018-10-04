Muharrem İnce: Korkarım çok yakın gelecekte...

Muharrem İnce, iktidar ve muhalefet partilerini ekonomide yaşanan kötü gidişata karşı uyararak gereken tedbirleri almaları, kanunları çıkarmalarını önerdi.

İnce'nin konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Kendi iş ve işlemlerine çeki düzen vererek milletin önünü açması gerekirken, Kötü Yönetim kamu kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam etmektedir.

Ekonominin kontrolden çıkmasının asıl sebebi olmasına rağmen, kendine çeki düzen vermeyi hiç düşünmeyen Kötü Yönetim, şimdi de piyasa ekonomisini içinden çıkılamayacak bir girdaba sokmaktadır.

Piyasa ekonomisin etkin biçimde işleyebilmesinin, istihdam ve refah yaratabilmesinin en temel şartları olan sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkı, kamunun işbilmez düzenlemeleriyle her gün biraz daha yaralanmaktadır.

Korkarım çok yakın bir gelecekte, sağlıklı çalışan, elle tutulur bir şirket kalmayacaktır.

Hukuk, bilim ve halkın yararı perspektifinden bakma kültürü olmayan Kötü Yönetim, kanunların cevaz vermediği her alanda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle düzenlemeler yapmakta ve bunlarla ekonominin çarklarını işlemez hale getirmektedir.

Daha geç olmadan, TBMM’de yer alan iktidar ve muhalefet partilerinin bu gidişata dur diyecek sesi çıkarmaları; hukuk sistemini harekete geçirerek, akıl dışı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yürürlüğünü durduracak tedbirleri almaları, kanunları çıkarmaları gerekmektedir."