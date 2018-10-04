Emin Çapa'dan çarpıcı McKinsey iddiası!

Çapa, Yeni Ekonomi Programı kapsamında oluşturulan Kamu Maliyesi ve Dönüşüm Ofisi’ni denetlemesi için ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’le anlaşılması konusunda yeni bir iddia ortaya attı. Çapa, konuya dair şu aktarımda bulundu:

“Danışmanlık yapması için ilk gidilen (ve adını yazamayacağım) Amerikalı şirket bu talebi reddettiği için McKinsey ile anlaşıldı. Red gerekçelerinden biri: Tavsiyelerimiz uygulanmayacağı için başarı şansı düşük, dünyaya rezil oluruz.”

Ekonomist Emin Çapa, eylül ayında enflasyonun yüzde 6.3 artış göstererek yüzde 24.52’ye yükselmesiyle ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı “Beklentimizin üzerinde” yorumunu eleştirerek, “Enflasyon bir ev geçindirenleri bir de yalaka olmayanları şoka sokmadı. Onlar da hain zaten” dedi.

Bakan Albayrak’ın enflasyonun ekimden sonra düşeceği yönündeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesini yapan eski CNN Türk Ekonomi Müdürü Çapa, “Ama veriler öyle göstermiyor ne yazık ki. Rakamlara müdahale olmadıkça yükseliş trendi bir süre daha devam edecek” ifadesini kullandı.

Açıklanan enflasyon verilerinin hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin internet sitesinde saatlerce haberleştirilmemesine de dikkat çeken Çapa, “Enflasyon haberi yok, ama Sn Albayrak'ın ‘Ekim'den itibaren düşecek’ açıklaması ve ‘yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarına zam’ müjdesi var” eleştirisinde bulundu.