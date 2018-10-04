Konkordato o sektöre de sıçradı!

SÖZCÜ - Bugün Ankara'da özel bir hastahane konkordato ilan etti. Başka bir hastahane ise konkordato talebinde bulundu. Yetkililer girdi maliyetlerinin enflasyon ve dövizden kaynaklı arttığını ve özel hastahanelere 12 yıldan beri SGK tarafından bir zam olmadığını söyledi.

Konkordato, ödeme sıkıntısına düşen şirketin borç ödeme işinin mahkemenin atayacağı komiserler kurulumun inisiyatifine bırakılması anlamına geliyor. Bu sürece yeni bir sektör daha dahil oldu. Artık özel hastahaneler de konkordato ilan etmeye başladı. Bugün, Ankara’da Minesera Aldan Hastahanesi konkordato ilan etti. Batıkent Bilgi Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Özel Bilgi Hastahanesi) Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

Özel Hastahaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı, Reşat Bahat, SGK’nın kendilerine hasta başına ödediği ücretlerin 12 yıldır artmamasından şikayetçi. Bahat, “Özel hastanelere SGK tarafından tam 12 yıldır herhangi bir fiyat artışı yapılmıyor. Ancak elektrikten personel maliyetlerine kadar her şey yüzde 200 oranında zamlandı. Biz nasıl geçinelim” dedi.

FİYAT ARTIŞI OLMADI

Bahat özel hastanelere yapılan ödemelerin yüzde 50’sinin SGK’dan geldiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: Bizim ödemelerimiz yüzde 50’si SGK’dan geliyor. 2006 yılında bu yana SGK herhangi bir güncelleme yapmadı, aksine bir kaç alanda aldığımız fiyatlarda indirime bile gitti. Örneğin daha önce SGK’dan 100 TL alıyorsak şimdi 95 TL alıyoruz.” dedi.

MALİYETLER YÜKSELDİ

Özel hastahanelerde birçok hizmetten fark alınmasının yasak olduğunu belirten Bahat, “Enflasyon ve döviz kurundan kaynaklı bazı kalem ürünlerde maliyetlerimiz yükseldi. Bunun üzerine SGK’dan aldığımız Görüntüleme ve laboratuvar hizmeti (emar ,röntgen, kan tahlili, idrar tahlili ) ücretlerinde ise yüzde 5 indirim yapıldı. Ayrıca birkaç hizmetten (Yoğun bakım, kanser, ve açık kalp ameliyatı) fark almamız yasak.” dedi.

VATANDAŞ ŞİKAYET EDİYOR

İsmini vermek istemeyen bir başka üst düzey sağlık sektörü yetkilisi, özel hastanelerin kamudan aldığı fiyatların sektör için yeterli olmadığını söyledi ve “Özel hastahanelerde neticede bir ticarethane. Maliyetlerimizin bir çoğu yurt dışından geliyor. Biz de bu maliyetleri ister istemez vatandaşa yansıtmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlar şikayet ediyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani özel hastahanelerin kamudan aldığı fiyatlar sektöre yetmiyor” diye konuştu.