Altın fiyatlarında son durum

Sabah saatlerinde yükseliş içerisinde olan gram altın çeyrek altın fiyatları, bugün %2.25 oranında artış sağlarken en düşük değer 238 lira, en yüksek değer 1.625 üzerinden işlem görüyor.

Merkez Bankası ve FED faiz kararı sonrası altın piyasasında düşüş yaşanırken, 2018 Eylül ayı enflasyon oranları sonrası sarı-metal piyasalarda yükseliş gerçekleşti. 4 Ekim 2018 tarihinde Kapalı Çarşı’da Cumhuriyet altını, tam altın değeri ne kadar?

Altın piyasası, 4 Ekim sabah saatlerinde yükseliş içerisinde olurken ekonomi uzmanları Türkiye’de ve yurt dışında yaşanan son olaylardan ötürü sarı-metal piyasalarda yükseliş yaşandığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, İtalya'nın zayıf bütçe planı hakkında endişelerini dile getirdikten sonra altın piyasasında hareketlenme yaşandı. Uzmanlar, yatırımcıların Euro’yu agresif bir şekilde sattıklarını açıkladı ve İtalya açığı 10 yıl önce Euro Bölgesi borç krizinin korkularını canlandırdıklarını söyledi.

Enflasyon sonrası altın değerleri, Türkiye’de yükselişe geçerken, TL’de değer kaybı yaşandı. Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyon açıklamalarından sonra sarı-metal piyasalarda yatay bir seyir işlem görürken, 4 Ekim sabah saatlerinde altın değerleri tekrardan yükselişe geçti. Kapalı Çarşı’da son durum nasıl?

GRAM ALTIN NE KADAR? 4 EKİM 2018

Gram altın, altının gramı alış 238,01 lira üzerinden işlem görürken, satış 238,08 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de altının gramı 234.63 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 378,64 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 387,76 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 387.72 liradan satıldı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 1.573,00 lira, satış 1.593,00 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 1579.68 liradan satıldı.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik, alış 214,00 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 219,00 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 214.92 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 1554.53 lira, satış 1570.16 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 1550.88 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 754,92 lira, satış 775,52 Türk Lirası. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 775.44 liradan satıldı.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın, alış 1.605,47 Türk Lirası, satış 1.625,95 lira. Bir önceki hafta, 27 Eylül'de 1547.44 liradan satıldı.