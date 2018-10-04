Bağımsız Sağlık-Sen maaşlara zam istedi

ANKARA (ANKA) - Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, “Memur, işçi ve emekli kesiminin maaşları açıklanan enflasyonunda ötesinde yüzde 40’lar civarında erimiştir. Bugün insanlar sokağa çıkamaz, çiftçi tarlasını ekemez, artan elektrik fiyatlarıyla ışık yakamaz, ısınamaz, benzin fiyatları nedeniyle arabasını çıkaramaz duruma düşmüştür. Sokağın enflasyonu açıklanandan çok daha fazladır. Bu nedenle memurlar için 2017 yılında anlaşmaya varılan 2019 zammının güncellenmesi gerekliliği doğmuştur. 2019 yılı memur zammı yeniden belirlenmelidir” dedi.

Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamlarının Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin görünmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Son söyleyeceğimizi baştan söylemek isteriz. Öncelikle açıklanan bu denli yüksek enflasyon rakamlarının dahi gerçeği yansıtmadığını ve çok daha yüksek olduğunu biz cebimizden çıkan para nedeniyle fark ediyoruz. Sokağın enflasyonu yüzde 40’ları aşmış durumdadır. Çarşı, pazar ateş pahası olmuşken buna rağmen açıklanan yüzde 24.52’lik enflasyon bile ekonomideki sıkıntıyı gözler önüne sermektedir. Bu haliyle bile memur ve emekli maaşı dörtte bir oranında erimiştir. Bu nedenle memurlar için 2017 yılında anlaşmaya varılan 2019 zammının güncellenmesi gerekliliği doğmuştur. 2019 yılı memur zammı yeniden belirlenmelidir” dedi.

-“ŞİMDİDEN YÜZDE 5.84 ZAM HAKKI DOĞDU”-

Bayraktar, 2018'in ikinci yarısında ilk 3 ayda enflasyonun yüzde 9,34 olarak gerçekleştiğini, bu rakamın memurlar için öngörülen yüzde 3,5 maaş zammının üstünde kalması nedeniyle de ilave zamma hak kazandıklarını belirterek, “Memurlar için şimdiden yüzde 5,84 enflasyon zammı oluşmuş durumdadır” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile toplu sözleşmelerin iki yıllığına imzalanmasına karar verildiğini ve sarı sendikaların bu uygulamaya karşı çıkmadıklarını belirten Bağımsız Sağlık-Sen Başkanı Bayraktar, “Daha öncede ifade ettik şimdi de ifade ediyoruz. Toplu sözleşmeler yıllık imzalanmalıdır. Çünkü artık enflasyon öngörüleri tutmamakta ve memurlar enflasyona yıl boyunca ezdirilmektedir. 2017 yılında malum konfederasyon ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme ile memurlara 2018’de yüzde 4+3,5, 2019'da da yüzde 4+5 zam verilmesi kararlaştırılmıştı. 2018 için geç kalınmış olsa da 2019 yılı için yeniden masaya oturularak zam oranı belirlenmelidir. Yoksa çalışan kesimler çok ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

-“MAAŞLAR İYİLEŞTİRİLMELİ”-

Bayraktar, artık birçok sendikanın memurların çıkarlarından çok hükümetin çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çekerek, “Sendikalar bugüne kadar kendisini yaratan sahiplerine hizmet etmekten başka bir şey yapmamıştır. Bu tür sarı sendikaların ne memura ne de ülkeye bir yararı vardır. Tek bildikleri hükümetin çıkarlarını korumak ve onlara hizmet etmektir. Memur artık gözünü açmalı ve baskılara boyun eğmemelidir. Bundan sonra aynı şekilde hak kayıplarının yaşanmaması için memurun yapması gereken şey bellidir” dedi. Memurun enflasyon farkından kaynaklı maaş kaybının her dönem biraz daha büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, “Memurların her geçen ay maaşlarında yaşadığı kan kaybı artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Memur ve memur emeklilerinin maaşları iyileştirilmelidir” dedi.