4 Ekim 2018 13:36

Ekonomist Akçay: Krize girildi; işsizlik kapıda

Ekonomist Akçay: Krize girildi; işsizlik kapıda
3 grafikte Türkiye ekonomisinin gidişatı: Sert ekonomik daralma çoktan başladı, alım gücü geriliyor, toplu iflaslar ve kitlesel işsizlik kapıda!
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Doç. Dr. Ümit Akçay, ekim ayının ilk günlerinde açıklanan ve ekonomik gidişata dair önemli bilgiler sunan üç veriyi değerlendirdi.

Türkiye imalat satın alma endeksi (PMI) verisi, TÜFE ve ÜFE’nin ekim ayındaki performansını grafikler üzerinden ele alan Akçay, sert ekonomik daralmanın çoktan başladığı, alım gücünün reel olarak gerilediği, toplu iflaslar ve dolayısıyla kitlesel işsizliğin kapıda olduğu yorumunda bulundu.

Akçay, kişisel blogu ‘Kriz Notları’nda kaleme aldığı yazıda, “Bu üç veriyi birleştirdiğimizde, Türkiye ekonomisinin stagflasyonist bir krize girdiğini görebiliyoruz. Türkiye 2013'ten beri bu noktaya, yani stagflasyonist sıkışma durumuna üçüncü defa geliyor” tespitini yaptı.

 

*Akçay’ın yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

 

 

Çok Okunanlar

Ekonomi